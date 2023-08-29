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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تعطل حركة السفر في بريطانيا بسبب عطل فني ضرب أنظمة المراقبة الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تأثرت حركة الطيران في المملكة المتحدة يوم الاثنين،  بسبب فشل فني على مستوى شبكة أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية؛ مما نتج عنه تأخير الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 12 ساعة، وحالات من الفوضى للمسافرين.
وأوضح متحدثٌ رسمي لمراقبي المجال الجوي الوطني، أن الفريق الفني يعمل حاليًا على حل المشكلة وقد طبقت قيود مؤقتة على حركة المرور الجوي في المملكة المتحدة حفاظًا على السلامة.
من جهته، نصح متحدث باسم مطار هيثرو الركاب بمراجعة شركات الطيران المعنية للحصول على أحدث التحديثات بشأن وضع الرحلات.

أنظمة المراقبة الجوية تعطل حركة السفر بريطانيا