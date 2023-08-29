تعطل حركة السفر في بريطانيا بسبب عطل فني ضرب أنظمة المراقبة الجوية

تأثرت حركة الطيران في المملكة المتحدة يوم الاثنين، بسبب فشل فني على مستوى شبكة أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية؛ مما نتج عنه تأخير الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 12 ساعة، وحالات من الفوضى للمسافرين.

وأوضح متحدثٌ رسمي لمراقبي المجال الجوي الوطني، أن الفريق الفني يعمل حاليًا على حل المشكلة وقد طبقت قيود مؤقتة على حركة المرور الجوي في المملكة المتحدة حفاظًا على السلامة.

من جهته، نصح متحدث باسم مطار هيثرو الركاب بمراجعة شركات الطيران المعنية للحصول على أحدث التحديثات بشأن وضع الرحلات.