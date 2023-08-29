وزير الدفاع الأوكراني: زيلينسكي لم يبحث معي إمكانية استقالتي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لا يبحث معه في الوقت الحالي إمكانية استقالته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وقال ريزنيكوف: "95٪ من محادثاتي مع زيلينسكي تتعلق بتوفير قوات الأمن والدفاع، إنه يعلم جيدا أنني لم أطلب هذا المنصب. بالعكس أنا حاولت إقناعه بالعدول عن هذا التعيين".

وأشار إلى أنه إذا تم تكليفه بمشروع مهم جديد فإنه سيوافق.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" في وقت سابق نقلا عن مصادر حكومية بأن زيلينسكي يبحث عن بديل لريزنيكوف.

وكتبت الصحيفة أن ريزنيكوف قد يعين في منصب السفير الأوكراني في لندن، وأن ريزنيكوف لا يعارض هذا التعيين.