البنتاجون يستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية الأجواء فوق سماء واشنطن

ذكر البنتاجون أن الجيش الأمريكي سيستخدم الذكاء الاصطناعي للسيطرة على الأجواء فوق سماء العاصمة واشنطن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وتعهد القائمون على المشروع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التعرف والإنذار البصري سيزيد كفاءة أنظمة العمل بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالوسائل المستخدمة حاليا.

وأضاف: "جار تنفيذ طلبات تفعيل النظام، ومن المقرر أن يبدأ نشرها لبدء الاستخدام العام الجاري"، مشيرا على أن تحديث الأنظمة المعمول بها سيشكل نقلة نوعية تسهم في تحسين قدرات الدفاعات الجوية في التعرف على الطائرات وإرسال تحذير باستخدام أشعة الليزر لتغطي مسافة أكبر بكثير من المعهودة".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء في شهر أبريل الماضي من عرض النموذج الأولي التوضيحي لمدة عام ونصف العام، والذي حصل مطوره وهي شركة ″Teleidscope″ على عقد بقيمة 100 مليون دولار.