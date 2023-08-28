مصر تتصدر الترتيب النهائي لبطولة العالم للخماسي الحديث ببريطانيا

تصدرت البعثة المصرية للخماسي الحديث منافسات بطولة العالم والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري .

واحتلت البعثة المصرية المركز الأول بمجموع خمس ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات وبرونزية جاءت كالآتي:

ذهبية منافسات الزوجي المختلط حيث حقق الثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود المركز الأول بمجموع 1413 نقطة .

ذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة وتكون الفريق من مهند شعبان، أحمد الجندي، محمد الجندي.

ذهبية منافسات تتابع الرجال حيث تمكنا الزوجي أحمد أشرف ومعتز وائل من الحصول على 1467 نقطة.

ذهبية منافسات تتابع السيدات حيث تمكنا الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على 1315 نقطة .

توج مهند شعبان ببرونزية الفردي بعد تحقيقه 1514 نقطة.

وضمت قائمة المنتخب المشارك في البطولة 10 لاعبين (6 رجال و 4 سيدات)، واللاعبون هم “أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد”، واللاعبات هن “سلمى ايمن عبد المقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل”.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من رؤوف حسام مديرا فنيا وياسر حفني مستشارا فنيا ومديرا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مدير فني، وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرون فنيون سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية، وأحمد سلامة مساعدا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر اخصائيا للتغذية ويوسف حسن طبيبا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي ، بالاضافة الى اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس الاداره ، والدكتور شادي عبد العزيز امين الصندوق ، والكابتن عوض سامي عضو مجلس الادارة.