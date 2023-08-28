3 سفن كندية تصل اليابان في إطار تعزيز تواجد أوتاوا العسكري في المحيطين الهندي والهادئ

وصلت 3 سفن تابعة للبحرية الكندية الملكية إلى ميناء قرب العاصمة اليابانية طوكيو، في إطار خطة كندا تعزيز تواجدها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السفن الحربية الكندية وصلت اليوم /الاثنين/ إلى قاعدة "يوكوسوكا" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بمحافظة "كاناجاوا"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر نشر السفن لمدة 5 أشهر، وأن تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة مع الشركاء الإقليميين في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب القيام بمهام آخرى.

من جهته، أعرب سام باتشل قائد الفرقاطة (إتش.إم.سي.إس أوتاوا) التابعة للبحرية الكندية الملكية عن أمله في أن يرى المزيد من قابلية التشغيل البيني مع الشركاء في المنطقة، وبناء علاقات فيما بين القوات البحرية.

وكانت كندا قد صرحت في شهر يونيو الماضي زيادة عدد سفنها الحربية في المنطقة، وتعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة، في ظل تنامي الأنشطة البحرية للصين.