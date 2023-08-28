محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام روسيا لبحث مجالات التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية، ومعه وفد من إقليم كراسنودار بروسيا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ ثمن المحافظ العلاقات المصرية الروسية، ورحب بأعضاء الوفد والذي يتضمن نواب لرؤساء العديد من الجامعات الروسية والتي يدرس بها حوالي ١٨ ألف طالب مصري، مشيدا بالجامعات الروسية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجيا.

ومن جانبه؛ أوضح كارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية، أن مصر تعد شريك استراتيجي لروسيا، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية توأمة بين الإسكندرية والإقليم، مشيرا إلى أن إقليم كراسنودار يشتهر بالزراعة.



وخلال اللقاء؛ استمع الحضور لعرض موسيقى قدمته الطفلة انستازيا، حيث قامت بالعزف على آلة الكمان وابهرت الحضور بادائها المحترف رغم صغر سنها.