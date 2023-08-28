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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر

التدريب على آليات
التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر
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نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والقطاعات الأمنية المعنيَّة دورة تدريبية فى مجال (فحص جوازات السفر وكشف التزوير) بمشاركة (١٤٦) طالبة بكلية الشرطة.

شهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار 4 أيام، تضمنت التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة.

كما أشاد الجانب الأمريكى بقدرات الطالبات على استيعاب برامج الدورة التدريبية والتى تنعكس مستقبلًا على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الذى يعتمد على التطور التكنولوجى وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية. 

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.

فحص جوازات السفر التزوير وزارة الداخلية