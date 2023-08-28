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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم البحيرة: غلق وتشميع 9 سناتر للدروس الخصوصية بـ3 مراكز

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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وجه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بتكثيف الحملات والضرب بيد من حديد، لمواجهة أباطرة الدروس الخصوصية، وغلق جميع المراكز تفعيلا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن.
من خلال حملات مشتركة من الادارات التعليمية مع مختلف الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتشمل الحملات نطاق جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 سناتر  للدورس الخصوصية ببندر كفر الدوار، و3 بمركز أبو حمص، 3 بمركز النوبارية، ليصبح إجمالي عدد المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية التى يتم غلقها على مدار اليومين 18 مركز.

وشدد  يوسف الديب، على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى، بجميع المدارس، لدعم أبنائنا الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

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