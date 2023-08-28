زد يتوج بالجائزة التقديرية في حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم

توج زد أف سي، بالجائزة التقديرية من قبل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم الـ"MEFA" 2023، عن دوره في تطوير قطاع الناشئين في مصر عن طريق تقديم نموذجًا ملهمًا في اكتشاف وتطوير المواهب في المراحل العمرية المبكرة من خلال توفير أفضل المدربين المحليين وأحدث الأنظمة التدريبية بالشراكة مع أندية عالمية ومنظمات المجتمع المدني؛ لإعداد لاعبين بشكل احترافي.

يأتي ذلك تكليلًا لاستراتيجية زد أف سي، في إتاحة الفرص للمواهب من كل المحافظات، لتطوير مستواها عبر توفير أفضل الأنظمة التدريبية لتأهيلهم للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، وكذلك إمداد المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل العمرية بأفضل العناصر لمساعدتها على الوصول لمنصات التتويج بالمنافسات القارية والدولية.

تسلم الجائزة هيثم عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة زد ، وذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من حفل جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم الـ"MEFA"، وهي أحدث الجوائز الرياضية العالمية، ويتم اختيار الفائزين من خلال التصويت بين الإعلاميين الرياضيين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية، وجميع مدربي الفرق المشاركة في الدوري المصري.

أعرب هيثم عبد العظيم عن سعادته بتتويج زد أف سي بجائزة جديدة عن دوره في تطوير قطاعات الناشئين، مما يشجع الإدارة على استمرار المضي قدمًا في خططها في الاستثمار باللاعبين صغار السن وفتح الفرصة لهم للاحتراف مبكرًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية النادي لتطوير المواهب المصرية في كرة القدم أثمرت عن احتراف عمر خضر في أستون فيلا ومحمد هيثم في فيتوريا غيماريش، وقضاء 6 آخرين فترة معايشة في صفوف أستون فيلا، وذلك بعد تأهيل البراعم والشباب بشكل مثالي ليكونوا قادرين على الاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، مبديًا تفاؤله باحتراف لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة.