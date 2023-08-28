البرهان من قاعدة فلامنجو: نعمل على إنهاء التمرد وإعادة ترتيب الجيش

تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القوات البحرية بقاعدة فلامنجو في ولاية البحر الأحمر.

وأكد "البرهان"، خلال كلمة له بتجمع للجيش السوداني في ولاية البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الصراع سينتهي قريبًا، مؤكدًا قدرة الجيش السوداني على حسم مجريات الأمور لصالحه خلال وقت قصير.

وأضاف البرهان، أن الجيش السوداني يعكف على إعادة ترتيب أوراقه وتموضعه بما يُمكنه من إنهاء التمرد، الذي يشهده السودان منذ 5 أشهر.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.