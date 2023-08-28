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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى السعودى.. كوليبالي يعود للتشكيل المتوقع للهلال أمام الاتفاق

الهلال
الهلال
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تشهد التشكيلة المتوقعه لفريق الهلال، فى مواجهة الليلة أمام الاتفاق، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.
ومن المتوقع أن يشارك المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، فى تشكيل الهلال لمواجهة الاتفاق، بعد ان غاب عن أول 3 جولات أمام أبها والفيحاء والرائد، بعد تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية أمام النصر.
وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالتالى:
حراسة المرمى: ياسين بونو 
خط الدفاع: ياسر الشهراني ، علي البليهي ، كوليبالي ، سعود عبدالحميد 
خط الوسط : برونو نيفيز ، محمد كنو ، سالم الدوسري ، مالكوم ، ميشيال 
خط الهجوم : ميتروفيتش.
ويحتل فريق الهلال المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعد ان حقق الفوز فى جولتين وتعادل فى جولة، وبنفس عدد النقاط يحتل الاتفاق المركز الرابع.
 

التشكيلة المتوقعه لفريق الهلال الاتفاق الهلال كوليبالي