غرق 4 مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس في اليونان

قال خفر السواحل في اليونان، اليوم الاثنين، إن 4 مهاجرين غرقوا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، خلال محاولتهم عبور البحر من تركيا المجاورة، مشيرا إلي أنه أنقذ 18 آخرين، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وتعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين، الذين يفرون من الفقر والصراعات في دول عدة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتفيد بيانات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفًا وصلوا عن طريق البحر.

وغرق المئات في المياه الدولية قبالة اليونان في يونيو، بعدما انقلبت سفينة صيد كانوا على متنها وهم في طريقهم إلى إيطاليا من ليبيا.