ads
الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غرق 4 مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس في اليونان

اليونان
اليونان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال خفر السواحل في اليونان، اليوم الاثنين، إن 4 مهاجرين غرقوا قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، خلال محاولتهم عبور البحر من تركيا المجاورة، مشيرا إلي أنه أنقذ 18 آخرين، حسبما نقلت فضائية  "القاهرة الإخبارية".

وتعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين، الذين يفرون من الفقر والصراعات في دول عدة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتفيد بيانات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفًا وصلوا عن طريق البحر.

وغرق المئات في المياه الدولية قبالة اليونان في يونيو، بعدما انقلبت سفينة صيد كانوا على متنها وهم في طريقهم إلى إيطاليا من ليبيا.

اليونان الاتحاد الأوروبي الشرق الأوسط الصراعات القاهرة الاخبارية