إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد هطول أمطار غزيرة في وسط الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الإثنين، عن إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان بوسط البلاد.



وتضرب الأمطار الغزيرة شمال غربي هونان منذ يوم السبت مما أدى إلى إطلاق الاستجابة لطوارئ الفيضانات في محافظات سانغتشي، وشيمن، ويونغشون، ومدينة تشانغجياجيه.



وسجلت محطة سانغتشي على نهر ليشوي مستوى مياه بلغ 259.21 مترا، متجاوزا مستوى الخطر بمقدار 2.71 مترا ومسجلا ارتفاعا كبيرا بمقدار 10.85 مترا.



وأسفرت الأمطار الغزيرة عن فيضانات حضرية في المناطق المنخفضة في البلدة الرئيسية بمحافظة سانغتشي، مما أدى إلى غمر بعض المساكن الريفية.



بالإضافة إلى ذلك، توقفت الحركة على الطرق على طول نهر ليشوي بسبب الفيضانات، وتعرضت العديد من الطرق على مستوى المحافظة ومراكز القرى لدرجات متفاوتة من الانهيار بسبب غزارة هطول الأمطار.