"سان جورج" ثالث فريق من إثيوبيا يواجه الأهلي في إفريقيا و"البن" فجر المفاجأة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره وحملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأهل فريق سان جورج الإثيوبي لمواجهة النادي الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره كم كم بطل زنجبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات إياب الدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يواجه الأهلي فريق سان جورج الاثيوبي من قبل في البطولات الإفريقية، إلا أن المارد الأحمر واجه الأندية الإثيوبية، 6 مرات، ويعد فريق سان جورج، الفريق الثالث الذي يواجهه الأهلي.

وشهدت بطولة دوري أبطال إفريقيا 1998 مواجهة الأهلي مع نظيره فريق البن الإثيوبي، وانتهت مباراة الذهاب 1-1 بإثيوبيا، ثم تعادل الفريقان في القاهرة 2-2، ليودع المارد الأحمر البطولة من دور الـ 32 لأفضلية الهدف خارج الديار الذي استفاد منه البن الإثيوبي.

فيما كانت آخر مواجهة للنادي الأهلي مع فريق إثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا 2019 مع فريق جيما أبا جيفار، وخسر المارد الأحمر 1-0 خارج أرضه، ولكنه فاز 2-0 في مصر، وتأهل إلى دور المجموعات.