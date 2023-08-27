ريمونتادا مثيرة.. ليفربول يهزم نيوكاسل بـ10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول انتصارا مهما على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة جرت على ملعب سانت جيمس بارك مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انطلق نيوكاسل مبكرا بهدف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 25، ولكن لم يستسلم الفريق الضيف، حيث عادل ليفربول النتيجة بفضل هدف داروين نونيز في الدقيقة 81. ثم أتى نفس اللاعب ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 92 بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح.

شهدت المباراة العديد من الأحداث في الشوط الأول؛ حيث طُرِد فان دايك في الدقيقة 28، ورغم تألق حارس المرمى أليسون بتصدياته، إلا أن نيوكاسل كاد أن يسجل الهدف الثاني، لكن ليفربول نجح في التفوق في الشوط الثاني ليحقق الانتصار.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.