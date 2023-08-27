محافظ القاهرة: القيادة السياسية تهتم بايجاد فرص عمل للشباب عبر المشروعات الصغيرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وأحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة خاصة مع النهضة الحديثة المتحققة حالياً في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التى يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



قال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بايجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما تعمل الدولة على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية وهو ما أضفى أهمية خاصة على دور منصة "أيادي مصر " التى أقامتها وزارة التنمية المحلية ودورها في الترويج لهذه الحرف ،مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين جميع أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم ، كما تتولى الدولة دعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة .

وأشار عبد العال إلى أن محافظة القاهرة تبذل جهودً كبيرة لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

يذكر أن محافظة القاهرة شاركت في معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية ب ١٠ عارضين قدموا منتجاتهم من النحاس والخيامية والزجاج المعشق والسجاد اليدوي( الكليم) والصدف والجلود والمشغولات اليدوية والتريكو والخوص .

وافتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي اقيم بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدل الألمانية اليوم بأحد فنادق الدقى، وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين ونواب المحافظين ، وعدد من نواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .