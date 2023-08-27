الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام أوجسبورج

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أوجسبورج، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف بايرن ميونخ المباراة على ملعب أليانز أرينا، في تمام السادسة والنصف مساء، واعتمد توخيل على الدولي الإنجليزي هاري كين لقيادة الهجوم إلى جانب ليروى ساني وكينجسلي كومان.

ويبدأ بايرن ميونخ المباراة أمام أوجسبورج بالتشكيل التالي:

خط الدفاع: أوباميكانو - كيم مين جاى - مزراوي - وديفيز.

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - سيرج جنابرى.

خط الهجوم: ليروى ساني - كينجسلي كومان - هاري كين.

فاز بايرن ميونخ في الجولة الأولى على فيردر بريمن برباعية نظيفة، بينما تعادل فريق أجسبورج بنتيجة 4-4 مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

