روسيا: انضمام أعضاء جدد لمجموعة "البريكس" يعزز مكانتها في مجموعة العشرين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن مكانة مجموعة البريكس ستتعزز في مجموعة العشرين عقب قبول أعضاء جدد.

وقال لافروف في تصريحات إعلامية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "بالطبع، ستتعزز مكانة البريكس في مجموعة العشرين لأن كلا من السعودية والأرجنتين سينضمون فيها".

وتابع:"لذا، فإن التقسيم الرسمي لمجموعة العشرين إلى مجموعة السبع + وبريكس + يأخذ شكلا عمليا".

وأضاف لافروف "بالتأكيد، سننسق مواقفنا مع الأعضاء الجدد (في بريكس) على صعيد الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى".

وانعقدت قمة البريكس في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 وترأستها جنوب إفريقيا.

وبدعوة قادة 54 دولة إفريقية، كان هذا أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة.

واتفق المشاركون في القمة على انضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الرابطة اعتبارا من الأول من يناير 2024.

ومن المقرر أن يتم تجميع قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين بحلول قمة البريكس المقبلة، حيث كانت الدول الست المذكورة بين 23 دولة أعربت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس".