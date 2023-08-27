"الانتصار على التجارب".. عنوان عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص كاراس شفيق كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة دير الملاك البحري بحدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "قوة الله في الانتصار على الشيطان" في إنجيل مرقس والأصحاح الثالث، وأشار إلى أن الانتصار على تجارب الشيطان يكون بالصلاة والرجاء والتمسك بالوصايا، "وَلكِنْ شُكْرًا للهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ" (٢كو ٢: ١٤).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.