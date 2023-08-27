وسط غيابات بالجملة.. تعرف على التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام فياريال

يدخل فريق برشلونة، مواجهة الليلة أمام فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، وسط غيابات عديده فى صفوفه بعد الأصابات التى تعرض له لاعبو الكتالونى فى الجولتين الأولى والثانية.

ومن لمفترض ان يحل فريق برشلونه ضيفاً ثقيلا على نظيره فياريال، فى تمام السادسة والنصف من مساء الليلة على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر "الليجا".

وسيغيب أراوخو وبيدري للإصابة ورافينيا للإيقاف، ومن الممكن أن يكون جافي بديل بيدري في خط الوسط ، أما فيران توريس سيلعب كجناح بديلا لرافينيا .

ومن المتوقع ان يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، كريستنسن، إريك جارسيا، وبالدي.

خط الوسط: جوندوجان، روميو، فرينكي دي يونج، وجافي.

خط الهجوم: فيران توريس وليفاندوفسكي.