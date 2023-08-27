من سينتصر.. طموح صلاح أم جماهير ليفربول أم أموال "روشن"؟

زادت التكهنات فى الفترة الأخيرة وتصدرت المشهد قبل ساعات من إغلاق الميركاتو الصيفى فى أوروبا، حول مستقبل الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، وانتقاله إلى الدورى السعودى للمحترفين "روشن".



وكشفت بعض الصحف الإنجليزيه أن نادى اتحاد جده السعودى، عرض 100 مليون إسترليني على ليفربول للتخلي عن صلاح، بالإضافة إلى حصول اللاعب المصري على راتب سنوي يتخطى هذا الرقم، وبعض الامتيازات.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جماهير ليفربول ستتجه الليله نحو ملعب "سانت جيمس بارك"، لتشجيع صلاح والهتاف له من أجل ألا يخسروا خدماته في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بعد أن اشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائى ليعود لصلاح نفسه.



وأشارت إلى أن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، يؤمن بأن النادي أكبر من أي لاعب، وأنه لا يجب إجبار أحد على البقاء، ولن يكون منطقيا أن يرفض الريدز عرضا يبلغ 100 مليون إسترليني من أجل شراء لاعب عمره 31 عاما.



ولكن مع ذلك خرج كلوب فى إحدى المؤتمرات الصحفية واكد أن صلاح باقى فى صوفو الريدز بنسبة 100%.



يذكر أن رامى عباس وكيل الفرعون المصرى قد خرج فى السابق وأعلن بقاء صلاح فى صفوف الريدز.