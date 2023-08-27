الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مسجد في "الخليل" وبحريته تهاجم صيادين قبالة غزة

الأحد 27/أغسطس/2023 - 12:04 م

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مسجد في البلدة القديمة من مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال محمد الجعبري، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتدت اعتداء سافرًا على زاوية ومسجد الشبلي في البلدة القديمة بالخليل، وقامت بتكسير زجاج نوافذه.

وعلى صعيد آخر، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن بحرية الاحتلال فتحت بشكل عشوائي نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر منطقتي الواحة والسودانية وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على مصدر رزقهم بأمن وأمان.

