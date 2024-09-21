مهرجان أهداف من نيس على سانت إيتيان أمام أنظار محمد عبد المنعم

حقق فريق نيس، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، فوزًا عريضًا على ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 8-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة.

استضاف فريق نيس، نظيره سانت إيتيان على ملعب أليانز ريفيرا، في مباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد سانت إيتيان

غاب محمد عبد المنعم عن تشكيل نيس الأساسي أمام سانت إيتيان، ولم يشارك في المباراة، حيث اكتفى بمشاهدة اكتساح النسور للضيوف من على مقاعد البدلاء.

جلس محمد عبد المنعم على مقاعد احتياط نيس، بالرغم أنه شارك أساسيًا في تشكيل المدرب فرانك هايس فى مباراة ديربي الجنوب الماضية أمام أولمبيك مارسيليا، والتى خسرها رفاق مدافع الأهلي السابق بهدفين دون رد.

وكان محمد عبد المنعم خاض أول مباراة له مع نيس أمام أنجيه بديلًا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الفرنسي، والتى انتهت بفوز نيس 4-1، وذلك عقب انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

أهداف مباراة نيس ضد سانت إيتيان

افتتح ديلان باتوينسيكا مدافع سانت إيتيان، التهديف في اللقاء بهدف أول لفريق نيس عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة.

وأضاف تانجي ندومبيلي الهدف الثاني بعد مرور 3 دقائق فقط، قبل أن يعزز محمد علي شو تقدم نيس بهدف ثالث في الدقيقة 24.

وأحرز يوسوفا موكوكو رابع الأهداف في الدقيقة 26، ثم سجل إيفان جيساند الهدف الخامس في الدقيقة 36، قبل أن يعود موكوكو ويسجل الهدف السادس في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق محمد عبد المنعم بسداسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، شارك سفيان ديوب في حفلة الأهداف بهدف سابع في الدقيقة 75، قبل أن يختتم بابلو روزاريو مهرجان أهداف نيس على سانت إيتيان بالهدف الثامن في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، قفز نيس إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.