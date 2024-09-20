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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. قناة الأهلي تتعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير

قناة الأهلي تتعاقد
قناة الأهلي تتعاقد مع أحمد شوبير
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أعلنت إدارة قناة النادي الأهلي التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي بالتيشيرت رقم 1 عبر شاشتها بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وتعاقدت شركة روزناما المشغل الرسمي لقناة الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وهشام جمال رئيس مجلس إدارة شركة روزناما. 
جاء هذه الخطوات الأولى التي تجهز لها الشركة لتطوير شاشة قناة نادي القرن، وتقديم محتوى متميز يليق بجماهيره الكبيرة.

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