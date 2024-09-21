حزب الله اللبناني يصدر بيانا عن مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، من خلال بيان له مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيانه، "‏ إلتحق القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد ‏والانتصارات".

وتتزايد التوترات كل يوم بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث استهدف الحزب، منذ قليل، موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

كا استهدف حزب الله موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الجنوب اللبناني، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 جرّاء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وأعمال رفع الأنقاض مستمرة.