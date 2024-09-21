وزير خارجية لبنان أمام مجلس الأمن: إسرائيل دولة مارقة تسعى لإبادة شعبنا

السبت 21/سبتمبر/2024 - 12:33 ص

قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحييب، إن إسرائيل نفذت هجومًا إلكترونيًا واسع النطاق على لبنان، مشيرًا إلى أن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان هجوم وحشي وغير مسبوق، وجريمة حرب.

وأكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في لبنان، أن إسرائيل استهدفت المدنيين بصورة عشوائية، لافتًا إلى أنها لا تلتزم بالقانون الدولي والإنساني.

وتابع "بوحبيب"، أن إسرائيل دولة مارقة تسعى لإبادة شعبنا، ولسنا هواة حرب ونطالب بالعدالة والحل الدبلوماسي. وطالب وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن بإدانة هجمات إسرائيل على بلاده.