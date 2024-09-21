وزير خارجية لبنان: نشكر مصر رئيسا وشعبا على دعم موقف لبنان خلال الأزمة الحالية

وجه وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحييب، الشكر للدولة المصرية، على دعمها لموقف لبنان خلال الأزمة الحالية، جاء ذلك خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال بوحييب، فيما يخص الهجمات الإسرائيلية على لبنان، إن إسرائيل نفذت هجومًا إلكترونيًا واسع النطاق على لبنان، مشيرًا إلى أن تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان هجوم وحشي وغير مسبوق، وجريمة حرب.

وأكد خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في لبنان، أن إسرائيل استهدفت المدنيين بصورة عشوائية، لافتًا إلى أنها لا تلتزم بالقانون الدولي والإنساني.

وتابع "بوحبيب"، أن إسرائيل دولة مارقة تسعى لإبادة شعبنا، ولسنا هواة حرب ونطالب بالعدالة والحل الدبلوماسي. وطالب وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن بإدانة هجمات إسرائيل على بلاده.