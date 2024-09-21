نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة باريس للإسكواش 2024

تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا، إلى نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024 للسيدات، بعد الفوز على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميا، بنتيجة 3-1.

جاءت نتيجة الأشواط، كالتالي: 11-6، 11-1، 9-11، 11-7.

بهذا الفوز تأهلت نوران جوهر لمواجهة نور الشربينى، فى نهائى متكرر، بعد ان تواجها فى نهائي بطولة مصر للإسكواش 2024، الشهر الماضى.

تقام البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الإسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.