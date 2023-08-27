بالصور.. رحلة لأطفال مسجد بورفؤاد الكبير ببورسعيد إلى القاهرة الفاطمية

نظم مسجد بورفؤاد الكبير في محافظة بورسعيد، بقيادة الشيخ أشرف داود، إمام المسجد، رحلة، إلى القاهرة القديمة لأطفال المسجد من رواده للتعرف على المعالم الدينية القديمة التي تعود إلى الفترة الفاطمية والمملوكية والأيوبية.
تضمنت الرحلة جولة على عدد من المساجد والاستماع لشرح حول تاريخها والأحداث المرتبطة بها، مثل مساجد: الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد السلطان حسن، ومسجد محمد علي باشا، ومسجد عمرو بن العاص، فضلا عن زيارة شارع المعز، وذلك في إطار تنمية الوعي الثقافي لدى رواد المسجد من الأطفال خاصة الملتحقين بالدروس الدينية ودروس حفظ القران الكريم.
وتفاعل أبناء المسجد مع الجولة وما تضمنته، في ظل أجواء من الفرحة والسعادة على وجوههم، ملتقطين الصور التذكارية خلال جولتهم على المعالم الدينية القديمة.