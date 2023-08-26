سماع دوي انفجارات بمخزن الوقود في مطار الخرطوم الدولي بالسودان

أفادت مصادر محلية سودانية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم الدولي بالسودان، دون الكشف عن حجم الخسائر.

وأضافت المصادر المحلية إنه سمع دوي انفجارات قوية في محيط مطار الخرطوم الدولي، مرجحة حدوث الانفجار في مخزون وقود الطائرات في المطار.

وكانت مصادر محلية سودانية أيضا قد قالت للوكالة، أن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية مقار سلاح المدرعات والقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط وجنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت مصادر أخرى أن الجيش السوداني قصف مواقع قوات الدعم السريع في بعض مناطق شرق النيل، المجاورة للعاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من التصدي لهجوما لقوات الدعم السريع في مدينه كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.