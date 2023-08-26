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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حرائق الغابات في تركيا تقترب من المباني السكنية

حرائق غابات
حرائق غابات
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أفادت صحيفة "حريت" التركية باندلاع حرائق غابات في مدينة إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائق التي مازال سبب اندلاعها غير معروف.

وأغلقت السلطات التركية في وقت سابق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وأوضح علي يرلي كايا وزير الداخلية التركي، إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصا من 9 مناطق.

حرائق غابات اسطنبول المباني السكنية