المنوفية.. رئيس مدينة الشهداء يتفقد أعمال توصيل الصرف الصحي بنادر

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية اليوم يرافقه عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بقرية نادر، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

هذا ويعتبر الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المبادرة ومن أكثرها تكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروعات لما يشكله الحفر بالشوارع من عبىء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.

كما تفقد أبو حطب، أعمال صيانة معدات الحملة الميكانيكية بالشهداء برفقة مدير الحملة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالمركز والمدينة، وإجراء الحصر الدوري للأعطال، وإصلاحها أولاً بأول للدفع المستمر لمستوى الآداء للمعدات.



