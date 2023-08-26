ابن البحيرة يحصل على المركز الأول بالجمهورية في الحساب الذهني

نجح الطالب محمد وحيد الحدينى، ابن حافظة البحيرة، فى الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فى البطولة السادسة التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بأبو قير بالإسكندرية، من خلال الأكاديمية الدولية لتدريب الحساب الذهنى.

قالت المهندسة رضا محمد صالح، والدة الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، أتقدم بالشكر لمدربته على الاهتمام والمجهود التى تقوم به من أجل الوصول الى هذا المستوى المتميز.

وتابعت: أنا بدورى بقوم بالمساعدة لان الحساب الذهنى يساعد فى تنشيط ذاكرة الطفل، بينما يمارس الأطفال بشكل متكرر مهاراتهم الحسابية العقلية ينتهي بهم الأمر بحفظ الحقائق الأساسية والخوارزميات التي تجعل حل مسائل الرياضيات أكثر سهولة، والميزة هنا هي أن عقل الطفل يخزن هذه المعلومات لاستخدامها في المستقبل وينطبق ذلك أيضًا على مجالات أخرى، يعزز التفكير النقدي وقدرات حل المشكلات.

وأكد وحيد الحدينى والد الطالب الدرس بالزخرفيه بدمنهور، على أن الفضل كله يرجع لوالدته وللأستاذة عبير عبد اللاه المدربة المتخصصة فى هذا المجال، خاصة أن الحساب الذهني يوفر العديد من الفوائد للعقل بدءًا من تحسين الذاكرة إلى تحسين مهارات حل المشكلات وقدرات تحليلية أقوى إلى زيادة احترام الذات.