مسئول أمريكي: هناك طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بحرا وبرا

أكد رئيس مكتب تنسيق العقوبات في الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين، أن هناك طرقا بديلة يمكن استخدامها بحرا أو برا لتصدير القمح الأوكراني، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب مؤخرا.

وتوقع أوبراين ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت ـ عودة مستويات تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى ما قبل الحرب خلال الشهرين المقبلين.

يذكر أن أوكرانيا تدرس استخدام ممر جديد في البحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا جرى تجربته مؤخرا وذلك بعد أن عبرته سفينة حاويات ترفع علم هونج كونج الأسبوع الماضي دون أن تتعرض لأية مضايقات.