الدوري السعودي.. رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الفتح بخماسية

اكتسح فريق النصر، مضيفه الفتح بخماسية نظيفة، بفضل الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) 2023-2024.

وسجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، خلال اللقاء 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفًا آخر، حيث جاءت أهدافه الثلاثة في الدقائق 38 و55 و90+6 على الترتيب.

كما أحرز الجناح السنغالي ساديو ماني هدفين، وذلك في الدقيقتين 27 من صناعة رونالدو و81 من زمن المواجهة.

وقاد رونالدو وماني، النصر لحصد أول 3 نقاط في الدوري السعودي بالموسم الجديد، إذ خسر العالمي في مباراتين أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ومن التعاون بثنائية دون رد.

وبهذا الفوز، ارتقى النصر إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط بالمركز الثامن.