ملاك "درة القاهرة" تدعو لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من رئيس اتحاد الشاغلين

تقدم عدد من ملاك و أعضاء اتحاد شاغلي "كمبوند درة القاهرة" بطلب عقد جمعية عمومية طارئة غير عادية، وأشار لأسباب انعقاد الجمعية العمومية من خلال دعوة رسمية تم إرسالها عن طريق البريد المصري، لملاك "كمبوند درة القاهرة"



وجاءت نص الدعوة الرسمية كالتالي:



بالاشارة الي الشكاوي المقدمة من معظم الملاك الي جهاز المدينة ضد أعضاء مجلس الإدارة تحت رئاسة الدكتور/ ماجد مراد رئيس الاتحاد للمطالبة بعرض الميزانية، عن الأعوام السابقة وعرضها علي أقرب جمعية عمومية، وحل مشاكل الملاك المتعثرين في السداد والالتزامات المالية المستحقة عليهم بسبب سوء ادارته للكمباوند وعدم استجابته لمطالب جميع الملاك، كذلك عدم وجود حل جذري من قبل جاز المدينة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.

وتم توجيه دعوة للملاك وأعضاء اتحاد الشاغلين لملاك "كومباوند درة القاهرة" بالجضور يوم الجمعة الموافق 8/9/2023 الساعة الثانية ظهرا، لعقد إجتماع جمعية عمومية طارئة لعرض جميع مشاكل كل الملاك وحلها طبقا لقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

عرض ميزانية الاتحاد علي الجمعية العمومية ومناقشتها أمام جميع الملاك.



التفاوض والاتفاق مع جميع الملاك علي كيفية سداد الإلتزامات المالية المستحقة عليهم كما تقررها الجمعية العمومية.



سحب الثقة من مجلس الإدارة، وإنتخاب مجلس إدارة جديد قادر علي العمل والتواصل مع جميع الملاك، ومناقشة ما يستجد من أعمال أثناء الاجتماع.



و يهيب القائمين بالدعوة جميع الملاك بالحضور لمناقشة البنود التي تم ذكرها.



و قد حدد موعد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة الموافق 8/9/2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا بمنطقة المثلث داخل "كمبوند درة القاهرة، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، و ينعقد في تمام الساعة الثالثة عصرا، بحضور أي عدد من الملاك وأعضاء اتحاد الشاغلين.



و أضافت الدعوة بالاعلان عن قبول من يرغب في الترشح علي أي منصب من مجلس الادارة، عليه بتقديم أوراقة من سندات ملكية، ايصال كهرباء، صورة بطاقة رقم قومي وتقديمة للسادة القائمين علي الدعوة.



كما قال القائمين علي الدعوة بقبول تفويض من الملاك الذين لا تمنح لهم الفرصة بالحضور سواء بالتواجد خارج البلاد، أو بانشاغلهم لأي سبب من الأسباب، بالحضور نيابة عنهم