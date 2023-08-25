المجلس العسكري بالنيجر يمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

أمر المجلس العسكري، الذي شكله المتمردون لتولي الحكم في النيجر، السفير الفرنسي سيلفان إيته في نيامي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق بيان أصدره المجلس الجمعة، ونقلته قناة فرانس 24.

وكان العسكريون قد سيطروا على الحكم بعد انقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة لفرنسا في نيامي منذ الانقلاب العسكري.

واتهم المجلس العسكري فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة بازوم الى السلطة، ودفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لفرض عقوبات على نيامي والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة "الانتظام الدستوري" إلى البلاد.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم في مواجهة نشاطات الجهاديين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الإفريقية.