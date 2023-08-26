تفكيك انقلاب النيجر وتداعياته على التطرف والإرهاب بمنطقة الساحل

الانقلاب العسكري الأخير في النيجر هو التاسع في سلسلة طويلة من الانقلابات ومحاولات الانقلاب التي زعزعت استقرار غرب ووسط أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتثير الاضطرابات السياسية فى نيامى مخاوف جدية بشأن مستقبل منطقة الساحل، وهى منطقة أصبحت بؤرة للإرهاب على مستوى العالم، حيث تمثل 43 فى المائة من وفيات الإرهاب فى عام 2022، أى أكثر من كل من جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة.

شهدت منطقة الساحل، التى تغذيها مجموعة من التحديات المعقدة والمترابطة، بما فى ذلك سوء الإدارة، ونقص الخدمات الأساسية، وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الأكثر ندرة، والتوترات بين الطوائف، وانعدام الأمن المتزايد، والنزوح الجماعي، ارتفاعا كبيرا فى العنف الإرهابى الذى أثبتت التدخلات الدولية المتعددة عدم قدرتها على كبحه بشكل فعال على مدى العقد الماضي.

وحتى استيلاء مجموعة من القادة العسكريين على السلطة مؤخرا، لم تبرز النيجر باعتبارها "آخر معقل للديمقراطية فى منطقة الساحل" فحسب، بل كانت تعتبر "الحصن الأخير ضد الجهاديين والنفوذ الروسي" فى جميع أنحاء المنطقة.

وسط تدهور العلاقات باستمرار مع الطغمتين العسكرية الحاكمة فى مالي وبوركينا فاسو، برزت حكومة محمد بازوم المنتخبة ديمقراطيا باعتبارها "شريكا متميزا جديدا" للحلفاء الغربيين.

وتقع البلاد على مفترق الطرق بين بؤرتى الإرهاب الرئيسيتين فى منطقتى الساحل وبحيرة تشاد، وتضطلع بدور مركزى فى احتواء توسع الجماعات الإرهابية، مع أى تدهور إضافى فى وضعها السياسى والأمنى يهدد بتعزيز قوس عدم الاستقرار الذى يستغله الإرهابيون. بالنظر إلى السياق الإقليمي الأوسع.

الوضع الحالي

خلال الساعات الأولى من يوم ٢٦ يوليو ٢٠٢٣، أغلق الحرس الرئاسى القصر الرئاسى فى نيامي، واحتجز رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم رهينة. وبعد ساعات من عدم اليقين والمفاوضات المغلقة، أصبح الوضع أكثر وضوحا عندما ظهرت مجموعة من مسئولى الجيش على التليفزيون الوطنى لتأكيد الانقلاب العسكري.

وقدموا أنفسهم على أنهم المجلس الوطنى لحماية الوطن، وأعلنوا إنهاء نظام بازوم، وأعلنوا تعليق جميع المؤسسات، وحظر التجول، وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد. وأخيرا، أكدت المجموعة أنها ستحمى التزامات النيجر الدولية، لكنها طالبت القوى الخارجية بالامتناع عن التدخل.

وبينما يدعى الخبراء أن أفعالهم مدفوعة بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" و"سوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية"، فإنهم يشيرون إلى أن خطة الرئيس بازوم لإزاحة رئيس الحرس الرئاسي، الجنرال عمر تياني، من منصبه عجلت بالانقلاب.

وبحلول ٢٨ يوليو، ظهر الجنرال تيانى على شاشة التليفزيون الوطنى مؤكدا الانقلاب وأعلن أنه استولى على الحزب الوطني، مما جعله رئيس الدولة الجديد بحكم الأمر الواقع.

وعلى الصعيد الوطني، قوبل استيلاء الجيش على السلطة بردود فعل متباينة وسريعة التطور، سواء داخل الرتب العسكرية أو بين السكان على نطاق أوسع. وفى نهاية المطاف، احتشد الجيش النيجيرى والحرس الوطنى وراء الانقلابيين وأعلنوا دعمهم للانقلاب فى ٢٧ يوليو– بزعم تجنب "مواجهة مميتة".

ومع ذلك، فقد أعلنوا فى وقت سابق أنهم "مستعدون لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي"، مشيرين إلى احتمال حدوث تشرذم داخل الجهاز الأمني. وعلاوة على ذلك، لم يستفد الاستيلاء على السلطة من نفس العروض المباشرة للدعم الشعبى كما لوحظ سابقا فى مالى وبوركينا فاسو المجاورتين، حيث تجمعت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بشكل عفوى فى نيامى للاحتجاج على إعلان الانقلاب.

ومع ذلك، فى الأيام التالية، خرج الآلاف من أنصار الانقلاب إلى الشوارع للتظاهر، فى بعض الأحيان بعنف، دعمهم للحزب الوطنى الديمقراطي، وهاجموا مقر حزب بازوم السياسي، ولوحوا بالأعلام النيجيرية والروسية، ورددوا شعارات معادية لفرنسا، وحتى استهدفوا السفارة الفرنسية، فيما يجادل بعض المسؤولين بأنها مظاهرات منظمة، وليست عفوية.

ودعا الجنرال تياني، الذى أعلن نفسه رئيسا للدولة، الشركاء التقنيين والماليين إلى مواصلة دعمهم. ومع ذلك، تعرض الانقلابيون لضغوط دولية قوية للتخلى عن السلطة، حيث أثار اعتقال الرئيس بازوم إدانة سريعة من المنظمات الإقليمية والدولية، فضلا عن مختلف الدول الغربية.

وبفرض مجموعة من العقوبات، أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنذارا نهائيا، ومنحت المجلس العسكرى أسبوعا لاستعادة النظام الدستوري، وأعلنت أنه سيتم النظر فى جميع الخيارات - بما فى ذلك استخدام القوة.

وعلى النقيض مما تم استنكاره فى كثير من الأحيان باعتباره "سلبية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فى مواجهة التراجع الديمقراطي"، أثار هذا ردا قويا من سلطات باماكو وواجادوجو، معلنة أن أى تدخل عسكرى فى النيجر سيعتبر "إعلان حرب" ضد بلدانهم.

بالإضافة إلى إنذار آخر أصدره الاتحاد الأفريقى، أعلن مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل "الوقف الفوري لدعم الميزانية" وتعليق "جميع إجراءات التعاون فى مجال الأمن".

وفى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أيضا تعليق جميع دعم التنمية والميزانية، وعلقت الولايات المتحدة تعاونها الأمني مع القوات النيجيرية.

السياق والأسباب الجذرية

وقد تضاعف الدعم الدولى للنيجر الذى يستضيف بالفعل قواعد أمريكية وفرنسية على أراضيها فى السنوات الأخيرة. خصص الاتحاد الأوروبى أكثر من ٥٠٠ مليون يورو لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام فى البلاد بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٤.

وأطلق فى وقت سابق من هذا العام مهمة تدريب عسكري بقيمة ٢٧ مليون يورو( (EUMPM بالإضافة إلى حوالى ١٥٠٠ جندى من برخان المتمركزين فى النيجر، قدمت فرنسا للبلاد حوالى ٥٠٠ مليون يورو كمساعدات تنموية فى عام ٢٠٢١.

وكانت الولايات المتحدة، التى لديها حاليا قاعدتان عسكريتان للطائرات بدون طيار قد أعلنت فى مارس من هذا العام عن تقديم ١٥٠ مليون دولار كمساعدات مباشرة. وأكثر من ١٠٠٠ جندى منتشرين فى النيجر.

وفى حين تمكنت النيجر من تمييز نفسها عن جيرانها فى منطقة الساحل باعتبارها "شريكا أقل إشكالية" للحلفاء الغربيين، إلا أنها تعانى من مجموعة من نقاط الضعف الهيكلية ونقاط الضعف التى قد تساعد فى تفسير الأحداث الأخيرة وآثارها المحتملة.

أولا، النيجر لديها تاريخ طويل من الانقلابات (المحاولات)، مع هذا الاستيلاء على السلطة الذى يمثل خامس انقلاب "ناجح" فى تاريخ البلاد منذ استقلالها فى عام ١٩٦٠. وفى الآونة الأخيرة، تعرضت مؤسساتها الديمقراطية للتهديد بسبب محاولة انقلاب فى مارس ٢٠٢١، قبل يومين فقط من تنصيب بازوم.

وعلى هذه الخلفية، يصف الخبراء الأحداث الجارية بأنها تذكير محزن بالانقسامات الحزبية والتنافس على السلطة التى ابتليت بها المجالات العسكرية والسياسية فى النيجر فى السنوات الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، تتقاسم النيجر مع جيرانها فى منطقة الساحل التحديات المتعلقة بضعف الحكم، وانعدام وجود الدولة، والبنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما فى المناطق الريفية النائية.

وفقا للبنك الدولي، كان أكثر من ١٠ ملايين شخص، يمثلون حوالى ٤٠ فى المائة من السكان، يعيشون فى فقر مدقع فى عام ٢٠٢١، وتواجه ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وإلى جانب آثار تغير المناخ، فضلا عن النمو السكاني المرتفع بشكل ملحوظ، لم تؤد هذه الديناميات إلى عدم الرضا بين النيجريين فحسب، بل وفرت أيضا أرضا خصبة لانتشار التطرف العنيف. سجل العنف الإرهابى فى جميع أنحاء النيجر أول هجوم إرهابى على أراضيها فى مايو ٢٠١٣، وأسفر منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من ١٨٠٠ شخص. يبدو أن الوضع الأمنى قد تحسن فى ظل نظام بازوم، لا سيما بالمقارنة مع جيران النيجر: ٩٠ فى المئة من أعمال العنف المرتبطة بالتطرف الإسلامي فى منطقة الساحل فى عام ٢٠٢٢ وقعت فى مالي وبوركينا فاسو.

ومع ذلك، فإن موقف النيجر المميز نسبيا قد لا يترجم على الفور إلى نتائج ملموسة للسكان المحليين، وينظر إليه على هذا النحو، مما يخلق إمكانية لاستغلالها من قبل القادة السياسيين والعسكريين لتأطير الانقلاب وإضفاء الشرعية عليه.

ويبدو أن الانفصال قد نما بين خطاب بازوم الرسمي، الذى يدعو بنشاط إلى نشر المزيد من القوات الدولية فى النيجر، والرأى العام الأوسع.

بعض الحوادث، مثل حصار قافلة فرنسية فى تيرا فى نوفمبر ٢٠٢١ والتى أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين، أشارت إلى استياء السكان ومن المحتمل أن تكون قد فاقمته.

وبالمثل، تشير المسيرة ضد وجود قوات برخان التى تم حظرها قبل أن تتم فى ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، إلى مشاعر معادية لفرنسا واستياء شعبي أقوى مما يوحي به الخطاب السياسي.

ويعتقد أن هذا الاستياء مرتبط بتوقعات السكان غير الملباة تجاه القوى الخارجية، حيث يؤكد الخبراء أن "السكان لا يفهمون سبب استمرار الهجمات الإرهابية، بالنظر إلى الوسائل الكبيرة المتاحة للقوات الفرنسية"، ويتفاقم بسبب ما يسمى بـ"حملات التضليل"، التى تؤطر الإمبريالية الغربية باعتبارها أصل جميع القضايا.

كما أعربت بعض شخصيات ومنظمات المجتمع المدنى عن معارضتها لزيادة الوجود الدولي. ومن بين أكبر الانتقادات حركة M٦٢، التى غالبا ما تم حظر احتجاجاتها أو تفريقها بعنف فى ظل نظام بازوم، ولكن تم تنشيطها فى أعقاب إقالة الرئيس.

التحديات قصيرة وطويلة الأجل

وفى حين ادعى أولئك الذين استولوا على السلطة فى نيامى أنهم يستجيبون للظروف الأمنية المتدهورة، فإن قدرتهم على كبح العنف المتطرف بشكل أكثر فعالية من السلطات السابقة المنتخبة ديمقراطيا غير مؤكدة.

وتبين التجارب السابقة أن استيلاء الجيش على السلطة يؤدى إلى مزيد من التدهور فى انعدام الأمن، حيث لم يؤد الانقلابان فى مالى وبوركينا فاسو إلا إلى زيادة الهجمات الإرهابية.

فى أعقاب الانقلاب مباشرة، تميل الطغمة العسكرية التى تصل إلى السلطة إلى تركيز اهتمامها على تعزيز قاعدة سلطتها فى العواصم، وتشتيت انتباه السلطات عن جهود مكافحة الإرهاب، وربما ترك فراغ أمنى للجماعات المتطرفة العنيفة لاستغلالها فى المناطق الريفية والأطراف.

علاوة على ذلك، قد يشكل تأمين قاعدة قوة صلبة تحديا للمجلس العسكرى فى النيجر. ومع تطور الأحداث فى ٢٦ يوليو، أصبحت الانقسامات الداخلية بين الحرس الرئاسى والجيش – الذى ظل فى البداية مواليا للرئيس بازوم – واضحة، مما أثار مخاوف من أن عناصر داخل الجيش قد لا تكون موالية تماما للحكام الجدد وتشكل خطر حدوث المزيد من الاضطرابات.

علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤثر الأحداث الحالية على علاقات النيجر مع الشركاء الإقليميين والغربيين. وسواء انتهى الأمر بإعادة النظام الديمقراطى أو تأكيد تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة، فقد يؤدى فى أحسن الأحوال إلى تآكل الثقة بين الحلفاء الغربيين وما يبدو أنه النيجر غير المستقر، وفى أسوأ الأحوال يؤدى إلى انهيار حاد فى شراكات البلدين.

إن فك ارتباط الشركاء الدوليين سيكون له عواقب وخيمة فى بلد يعتمد، وفقا للبنك الدولي، على ما يقرب من ٢ مليار دولار سنويا من المساعدات الإنمائية الرسمية. علاوة على ذلك، يحذر الخبراء من أن عزل الأنظمة العسكرية فى غرب أفريقيا "يخاطر بترسيخ المتشددين على حساب المدنيين المحليين والمصالح الأوروبية".

يمكن للجماعات الإرهابية الاستفادة من عدم اليقين السياسي، وأزمات القيادة، والفراغ الذى خلفه الشركاء الدوليون، لترسيخ موقعها فى المناطق المهمشة.

علاوة على ذلك، تتمثل إحدى النتائج غير المقصودة لمثل هذه الانقلابات فى إضفاء المزيد من المصداقية على خطابات هذه الجماعات التى تصور سلطات الدولة على أنها غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ومطالبهم الأمنية، وتقدم نفسها كبدائل ذات مصداقية.

مصدر آخر للمخاوف الرئيسية عبر العواصم الغربية هو التحول المحتمل فى موقف النيجر تجاه روسيا، وخاصة مجموعتها شبه العسكرية الوكيلة، فاجنر. وترفض النيجر حتى الآن السير على خطى جارتها، حيث أدان المسؤولون الوطنيون بشدة وصول عملاء فاجنر إلى مالي.

ومع ذلك، يخشى المراقبون من أن الأعلام الروسية التى يلوح بها مؤيدو الانقلاب فى شوارع نيامى قد "ترمز إلى كيف وضعت روسيا نفسها كحامل شعلة المشاعر المعادية للغرب، وخاصة المعادية للفرنسيين، فى رقعة من أفريقيا فى السنوات الأخيرة".

علاوة على ذلك، على هامش القمة الروسية الأفريقية التى تعقد فى سان بطرسبرغ، يقال إن مالك فاجنر يفجينى بريجوزين "أشاد بالانقلاب باعتباره خبرا سارا وعرض خدمة مقاتليه لإحلال النظام".

وبينما يشير الخبراء إلى أنه "ليس من المسلم به بالضرورة أن كل طغمة عسكرية ستكون موالية لروسيا"، فإنهم يحذرون أيضا من خطر أنه "إذا قرر الغرب عزل النظام الجديد، فمن الممكن أن يتجه نحو مجموعات مثل مجموعة فاجنر وروسيا لدعم جهودهم واكتساب الشرعية" مقابل اتفاقات بشأن استغلال الموارد الطبيعية المرغوبة فى النيجر.

أدى انتشار فاجنر فى مالى إلى عواقب وخيمة، بما فى ذلك المزيد من العنف ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التى ارتكبت بشكل خاص خلال مذبحة مورا التى أسفرت عن مقتل أكثر من ٥٠٠ شخص فى أواخر مارس ٢٠٢٢.

وأى تدهور حاد فى الوضع الأمنى فى البلاد يمكن أن يوفر للارهابيين فرصة للسيطرة على "حزام متجاور عبر الساحل من مالى إلى شمال نيجيريا".

تحتل النيجر، التى تقع فى مرمى نيران مختلف الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية العاملة فى منطقتى الساحل وبحيرة تشاد، المرتبة العاشرة حاليا باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا بالإرهاب على مستوى العالم.

وعلاوة على ذلك، فإن اللصوصية المنظمة عبر الحدود مع نيجيريا قد تتحول إلى تمرد مسلح، وتفتح جبهة جديدة للمنظمات الإرهابية النشطة فى البلاد. بعد تسجيل أكبر زيادة فى وفيات الإرهاب فى جميع أنحاء العالم فى عام ٢٠٢١، شهدت البلاد انخفاضا بنسبة ٨٠ فى المائة تقريبا فى ضحايا الإرهاب فى عام ٢٠٢٢.

قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه المكاسب قصيرة الأجل، والتى يعزوها بعض الباحثين إلى "تكثيف قوات الأمن النيجيرية عملياتها ضد الجماعات الإرهابية"، بسبب الأزمة السياسية المستمرة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لمثل هذا السيناريو عواقب وخيمة على دول غرب إفريقيا الساحلية، بما فى ذلك بنين المجاورة، التى سجلت أسوأ عام لها من حيث العنف الإرهابى فى عام ٢٠٢٢.

والتعاون الوثيق بين بنن والنيجر وبوركينا فاسو مطلوب للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الذين يقال إنهم استقروا فى بارك دبليو. يمكن استخدام هذه المحمية الطبيعية الممتدة عبر البلدان الثلاثة كقاعدة خلفية لتوسيع وجودها فى جميع أنحاء غرب إفريقيا.

الاستنتاجات

لا يزال هناك العديد من الأمور المجهولة فى وقت كتابة هذا التقرير، لا سيما فيما يتعلق بالتأثير المحتمل للضغط الذى يمارسه المجتمع الدولي، والإنذار النهائى الذى أصدرته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومع ذلك، فإن المزيد من زعزعة الاستقرار فى النيجر سيشكل بالتأكيد مخاطر جسيمة على المنطقة الأوسع، لأن هذا الاضطراب السياسى قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، ويفيد المنظمات الإرهابية، ويؤثر فى نهاية المطاف على المشهد الأمنى الأوسع لمنطقة الساحل.

وأيا كانت النتيجة، فإن هذا الاضطراب السياسى الجديد يثير أسئلة مهمة حول فعالية نهج المجتمع الدولى فى معالجة التطرف العنيف فى المنطقة. قبل أكثر من عام، وفى سياق انسحاب برخان من مالى ونقله إلى النيجر، حذر الخبراء بالفعل من أن إعادة الانتشار العسكرى من غير المرجح أن تحل الأزمة.

بدلا من ذلك، تشير التجارب السابقة إلى الحاجة الملحة إلى تغيير النموذج - يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة التوترات الاجتماعية والاقتصادية الكامنة التى سمحت للجماعات الإرهابية بالازدهار فى المقام الأول.

وفى البلدان المجاورة وفى أماكن أخرى، أظهر التاريخ أن الأزمات لا تميل إلى التفاقم إلا عندما تقابل بفك ارتباط المجتمع الدولي. يتمثل التحدى الرئيسى فى إيجاد التوازن الصحيح بين ممارسة الضغط اللازم على أصحاب السلطة غير القانونيين لإعادة النظام الدستورى أو الانتقال إليه مرة أخرى، دون تعريض حل الأزمة للخطر.

ويجب النظر بعناية على وجه الخصوص فى العواقب المحتملة للجزاءات الدبلوماسية والاقتصادية على السكان المحليين المحرومين بالفعل. وإذا تسببت هذه التدابير فى "اضطراب شديد وخطير فى الاقتصادات"، فقد تؤدى إلى نتائج عكسية.

وقد تؤدى إلى تفاقم المظالم بين السكان المحليين، وبالتالى حشد المزيد من الدعم للحكام العسكريين، أو العمل كأدوات تجنيد مفيدة للجماعات المتطرفة العنيفة التى تحاول وضع نفسها كجهات فاعلة بديلة فى الحكم.

وحتى لو كان ذلك صعبا، ينبغى بذل الجهود للحفاظ على القنوات المناسبة للحوار السياسي، والحفاظ على الدعم المالي والتقني اللازم للمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدنى لمواصلة العمل بأمان وتقديم المساعدة للسكان الضعفاء.