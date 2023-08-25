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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون 2005 يعسكر بالإسماعيلية ويخوض سلسلة وديات استعداداً لبطولة الجمهورية

فريق المقاولون مواليد
فريق المقاولون مواليد 2005
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يواصل فريق المقاولون العرب مواليد 2005 تدريباته خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا لتحسين المستوى البدني والفني بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس مع فريق كهرباء الإسماعيلية وذلك فى اطار الاستعداداًت لبطولة الجمهورية 

يشتمل برنامج الفريق على وحدات التدريب بالجيم،  لتعزيز اللياقة العامة  وتحسين التحمل البدني بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات فنية تتضمن تمارين فردية وتمارين جماعية تهدف إلى تطوير تفاهم الفريق والتكتيكات اللازمة للعب الكرة بشكل فعال.

يهدف المعسكر المغلق إلى توفير بيئة مكثفة للتدريب والتحسين، حيث يمكن للاعبين التركيز بشكل كامل على تطوير مهاراتهم والعمل على تعزيز أدائهم الرياضي.

فريق المقاولون العرب فريق المقاولون العرب مواليد 2005 كهرباء الاسماعيلية