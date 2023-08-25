المقاولون 2005 يعسكر بالإسماعيلية ويخوض سلسلة وديات استعداداً لبطولة الجمهورية

يواصل فريق المقاولون العرب مواليد 2005 تدريباته خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية والذي يشهد اهتمامًا كبيرًا لتحسين المستوى البدني والفني بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس مع فريق كهرباء الإسماعيلية وذلك فى اطار الاستعداداًت لبطولة الجمهورية

يشتمل برنامج الفريق على وحدات التدريب بالجيم، لتعزيز اللياقة العامة وتحسين التحمل البدني بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات فنية تتضمن تمارين فردية وتمارين جماعية تهدف إلى تطوير تفاهم الفريق والتكتيكات اللازمة للعب الكرة بشكل فعال.

يهدف المعسكر المغلق إلى توفير بيئة مكثفة للتدريب والتحسين، حيث يمكن للاعبين التركيز بشكل كامل على تطوير مهاراتهم والعمل على تعزيز أدائهم الرياضي.