بطلات "أولاد حريم كريم" على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما.. صور وفيديو

نشرت الفنانة داليا البحيرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور وفيديو لها مع بطلات فيلم الموسم السينمائى الحالى "أولاد حريم كريم"، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما.

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وعلقت "البحيري" على الصور، التي جمعتها بالفنانات بسمة، وبشرى، وعلا غانم، قائلة: "بطلات فيلم أولاد حريم كريم على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين".

فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، تيم مصطفى قمر، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تأليف زينب عزيز والإخراج على إدريس.

يذكر أن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، يحتفل بمرور ٦٠ عاما على إنتاج أول عمل درامى مصرى مسلسل "هارب من الأيام".

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