في ذكراها.. تعرف على الطوباوية ماريا لعبور يسوع في القربان المقدس العذراء

تحتفي الكنيسة الكاثوليكية اليوم بذكرى وفاة الطوباوية ماريا لعبور يسوع في القربان المقدس – العذراء.



ولدت ماريا ديل ترانسيتو أوجنيا دولوري كابانيلاس في 15 أغسطس 1821م في سانتا ليوكاديا، كارلوس باز – في مقاطعة قرطبة بالأرجنتين.

ينحدر والدها فيليب من عائلة بلنسية في إسبانيا، هاجرت إلى الأرجنتين في النصف الثاني. من القرن. السابع عشر. في البيئة الجديدة، تمكن الكابانيون من جمع ثروة اقتصادية معينة، لكنهم ميزوا أنفسهم قبل كل شيء بتدينهم المسيحي العميق. في عام 1816 السيد.

تزوج فيليب من الآنسة فرانشيسكا أنطونيا لوجان سانشيز، وأنجب منها 11 طفلاً.

توفي ثلاثة في سن مبكر، وأربعة تزوجوا، والآخرون كرسوا أنفسهم لله،كاهن وثلاث رهبان في رهبانيات مختلفة . وكانت ماريا ديل ترانسيتو أوجنيا دولوري كابانيلاس هي الطفلة الثالثة للأسرة . تم تعميدها في كنيسة سان روكو على يد دون ماريانو أغيلار في 10 يناير 1822م .

ونالت سر التثبيت في 4 ابريل 1836م وكانت بعد أن نالت التعليم الأول في المنزل ، تم إرسال ماريا ديل ترانسيتو إلى قرطبة، المدينة ذات التقاليد الثقافية النبيلة، والتي تضم جامعة القرن السابع عشر الشهيرة.

التي أسسها الأسقف الفرنسيسكاني فرناندو تريخو إي سانابريا وكليات سانتا كاترينا (1613) وسانتا تريزا (1628). أكملت تدريبها حسب معايير العصر في كلية سانتا تريزا. منذ عام 1840، أثناء دراستها، اعتنت أيضًا بأخيها الأصغر الذي كان في هذه الأثناء يستعد للكهنوت في مدرسة سيدة لوريتو اللاهوتية، في قرطبة أيضًا. في عام 1850، بعد وفاة السيد.

فيليب كابانيلاس، انتقلت العائلة بأكملها بشكل دائم إلى قرطبة، فوجدت نفسها مع والدتها وشقيقها الذي سيم كاهنًا عام 1853، وأخواتها وخمسة من أبناء عمومتها الأيتام، في منزل صغير يقع بالقرب من كنيسة سان روكو وظلت ماريا تتميز بتقواها تجاه القربان الأقدس وكانت تقوم بنشاط كبير للتعليم المسيحي ، مع قيامها بأعمال الرحمة من خلا زيارتها الدائمة للفقراء والمرضى بصحبة ابنة عمها روزاريا.

وبعد وفاة والدتها في 13 أبريل 1858م انضمت للرهبنة الثالثة العلمانية الفرنسيسكانية . وكرست حياتها للصلاة والتوبة، بتوجيه روحي من الأب الفرنسيسكاني بونافنتورا ريزو باترون، الذي أصبح فيما بعد أسقف سالتا. كن تطلعاتها هي التكريس الكامل للرب.

وهكذا، في عام 1859، بمناسبة نذورها الدائمة في الرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية، نذرت أيضًا نذر العذرية الدائمة وبدأت تفكر في تأسيس معهد للتعليم المسيحي للأطفال الفقراء والمتروكين. في عام 1871 التقت بالسيدة إيسيدورا بونس دي ليون، التي كانت مهتمة بشدة بتشييد دير كرملي في بوينس آيرس: وبعد عام تبعتها إلى تلك المدينة وفي 19 مارس 1873، يوم افتتاح الدير أنضمت للرهبنة الكرملية مع ذلك، فإن التزامها الشديد للزهد والتقشف التي كانت تمارسه أثبت أنه يفوق قوتها البدنية، لدرجة أنها مرضت، وبالتالي، في أبريل 1874، اضطرت إلى مغادرة الدير.

ولما استعادت صحتها في سبتمبر 1874م وانضمت لراهبات الزيارة في مونتيفيديو ، لكنها أصيبت بالمرض مرة أخرى بعد بضعة أشهر . فعادت تراودها فكرة تأسيس مؤسسة تعليمية خاصة للإطفال .

فساعدها بعد الرهبان الفرنسيسكان. عرض عليها شخص يدعى دون أغوستينو غارزون منزلًا وتعاونه، وجعلها على اتصال مع الأب كيريكو بوريكا الفرنسيسكاني من ريو كوارتو.الذي ساعدها للحصول على أذن وبركة السلطة الكنسية وفي كتابة مشروع تأسيس الهيئة الرهبانية والدساتير.

وبعد حصولها على الموافقة الكنسية على مشروع التأسيس والدساتير قامت برياضة روحية طويلة ودورات تدريبة قامت بها مع أختين انضما إليها هم تيريزا فرونتراس وبريجيدا مويانو بمرافقة الأب بوريكا . في سان فينتشنزو دي كوردوفا، وفى 8 ديسمبر 1878م أعلنت رسمياً هئية مرسلات مريم الفرنسيسكانيات العلمانية للرهبنة الثالثة بالارجنتين.

في 2 فبراير 1879، قامت كابانيلاس ورفيقاتها الأولين بنذورهم الرهبانية واتخذت اسم ماريا لعبور يسوع في القربان المقدس. وفي 27 من نفس الشهر طلبوا الانضمام إلى رهبنة الإخوة الأصاغر، برسالة موجهة الى الخادم العام للرهبنة الأب برناردينو دا بورتوغروارو، الذي استجاب لطلبها في 28 يناير 1880. شهدت الجماعة الجديدة على الفور ازدهارًا كبيرًا في الدعوات، لدرجة أنه تم افتتاح كليات سانتا مارغريتا دا كورتونا في سان فينسينزو، وكلية كارمين في ريو كوارتو، وكلية الحبل بلا دنس في فيلا نوفا بينما كانت المؤسسة لا تزال على قيد الحياة.

قادت خادمة الرب المعهد المزدهر بحكمة رائعة، فعاشت حياة القداسة في تكريس نفسها للتنشئة المسيحية للطفولة الفقيرة والمهجورة. ورقدت في الرب في 25 أغسطس 1885م في كوردوفا بالأرجنتين . وكانت تبلغ من العمر 64 عام تاركة أمثلة بطولية للتواضع والمحبة التي مورست بشكل خاص تجاه الطفولة، وتجاه الفقراء والمرضى والأخوات. في منهاجها الروحي، الحكمة والصبر والثبات في مواجهة تجارب الحياة العديدة، واجتهادها الدؤوب في تدريس التعليم المسيحي وفي تكوين الطفولة المهجورة، وحبها للطهارة والثقة في العناية الإلهية، التي غالبًا ما كانت تجيبها بعلامات مدهشة.وأعلنت طوباوية في 14 ابريل 2002م من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني.