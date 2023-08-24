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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنقاذ شاب بجراحة عاجلة للقفص الصدري بمستشفى بنها الجامعي

إجراء جراحة
إجراء جراحة
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تمكن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ شاب في العقد الرابع من عمره بجراحة عاجلة لبناء القفص الصدري ومعالجته من مضاعفات إصابته جراء قفزه من الطابق الرابع هربا من حريق بمحافظة المنوفية.

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي بمستشفى بنها الجامعي، أنه جرى إجراء جراحة طارئة وسريعة بواسطة فريق طبي وإنقاذ شاب أربعيني ألقى بنفسه من الطابق الرابع هربا من نيران كانت قد اشتعلت بالمصنع الذي يعمل به بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث جرى نقله إلى مستشفيات بنها الجامعية، وجرى حجزه بالعناية المركزة بالطوارئ.

أضاف أنه تبين بعد الفحوصات والاشاعات إصابته بحروق متفرقة سطحية بمنطقة الصدر بنسبة 30 ٪؜ مع كسور متعددة بالضلوع اليمني واليسري وانفجار بالرئتين.

علي الفور  قام  الدكتور  إبراهيم قصب باستدعاء الفريق الطبي المكون من الدكتور باسم مفرح و الدكتور محمد الجزار والدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين محمد الخواجة ومحمود عيد وأحمد رضا ومحمود النجار حيث تم ادخال المريض لجراحة عاجلة لاعادة بناء القفص الصدري واستئصال الضلوع المتهشمة والتي اخترقت الرئتين وأدت لانفجارهما وخرج المريض بعد 6 ساعات كاملة قضاها في العملية المعقدة ومازال يخضع للعلاج بالعناية المركزة.

ووجه الدخاخني الشكر لفريق قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى وللدكتور محمد أبو النصر مدير العمليات الموحدة علي تعاونه وأطباء التخدير أسماء فتح الباب وإسراء خالد وتمريض القسم إيمان الشرقاوي وهند محمد وابتهال فكري.

إجراء جراحة

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بنها الجامعي حريق جراحة