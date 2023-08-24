نجوم الفن يشاركون في مهرجان القاهرة للدراما

حرص مجموعة من نجوم الفن اليوم الخميس على التواجد و المشاركة فى فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية من مدينة العلمين الجديدة

ياتى فى مقدمة هؤلاء النجوم مى سليم و بيومى فؤاد و سلوي عثمان و صبحي خليل وسالي عبد السلام و محمد عبد الحافظ و مروة الأزلى وزوجها المخرج وائل فرج ومحمد شاكر عبد اللطيف و محمد لطفي و لقاء سويدان وجيهان عبد الله و محسن محيي الدين و هاجر الشرنوبي و ليلى عز العرب و غيرهم

يشار الى ان يستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.