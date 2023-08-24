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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بعد انضمام مصر لقمة بريكس.. نواب الشيوخ: شهادة ثقة من المجتمع الدولي

نواب الشيوخ التمامي
نواب الشيوخ التمامي وابوحجازي
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وجه نواب الشيوخ  كل الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته التي يقوم بها في كافة المجالات والتي تكلل بالنجاح من أجل إعادة مصر رائدة وكبيرة في كافة المجالات وتصدرت المشهد العالمي وسنجني ثمار التعب والمشقة بالخير القادم للمصريين معا من أجل مصر.

وأشاد النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل، وطن محافظة دمياط بالتقدم والخطوات التي تحولت لها مصر نحو الريادة بعد مجهودات بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدخول مصر قمة البر يكس 2023والتي سوف تعود بالنفع علينا بتقليل هيمنة الدولار.

وأكد التمامي في تصريحات “للبوابة نيوز”،  ان مصر تتجة نحو الطريق الصحيح، حيث ان الانضمام لقمة بريكس الذي يعتبر تكتلًا اقتصاديًا مهمًا على المستوى الدولي سيعود بالنفع علي الجميع، ومصر ستكون محور عالمي يجمع افريقيا لتكون مركز تجارة دولي.

 

وقال النائب محمد ابو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ان قمه بريكس ٢٠٢٣ تضم على طاولتها 5 اقتصادات دولية كبرى ومتطورة، وهي دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مع تطلع بعض الدول الأخرى للانضمام لعضوية التجمع قريبًا سيعود بالنفع علي جميع هذه الدول وخاصتا القارة الافريقية، ومن الملفات المهمة التي ناقشتها قمة بريكس 2023 مشروع العملة المشتركة، حيث يسعى تكتل بريكس إلى إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية 

وأضاف: يقترح أعضاء مجموعة بريكس من ضمنها مصر بزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك وهو الذي سيخلق استقرار كبير لاسعار امداد السلع وتقليل اسعارها.

2023 التجارة العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انضمام مصر قمة بريكس