زيادة الاستثمارات وتقليل هيمنة الدولار.. ما فائدة انضمام مصر لـ"بريكس"؟| فيديو

أثار قرار مجموعة "بريكس" بدعوة 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام بشكل كامل للمجموعة بحلول بداية يناير المقبل، ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

ويعود القرار بعدة فوائد علي مصر، أبرزها: زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، وإنجاح خطة التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

كما سيساهم في توفير قنوات تمويلية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي، فضلًا عن التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40% من سكان العالم.

ويقلل القرار من هيمنة الدولار، والانضمام إلي تحالفات مختلفة والانفتاح إلي دول أخرى، بجانب زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة.

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