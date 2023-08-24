بوتين: دول "المليار الذهبي" تعارض "بريكس" وتحاول استبدال القانون الدولي

الخميس 24/أغسطس/2023 - 03:05 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معارضي مجموعة "بريكس" هم ما يسمى بدول "المليار الذهبي"، مشيرا إلى أنهم يحاولون استبدال نظام القانون الدولي لأغراض أنانية. وقال بوتين، خلال كلمة عبر تقنية الفيديو في اجتماع لزعماء.

وقال بوتين، خلال كلمة عبر تقنية الفيديو في اجتماع لزعماء“بريكس+”: “إن دول ما يسمى بـ “المليار الذهبي” تفعل كل شيء للحفاظ على العالم الأحادي القطب السابق لأنه يناسبها ومفيد لها”.

وأضاف:” أنهم يحاولون الاستعاضة عن نظام القانون الدولي بما يسمى النظام الخاص بهم على أساس قواعد لا يمكن لأحد أن يراها،وقواعد تُستخدم بصراحة تامة لأغراض أنانية وتتغير لتناسب الوضع السياسي الراهن، متى وكيفما شاءت بما يتوافق مع مصالح دول فردية”، منوها بأن هذا هو نفس الاستعمار في حلة جديدة.

يُذكر أن قمة “بريكس” الخامسة عشرة تُعقد في جوهانسبورج في الفترة بين 22- 24 أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

ويمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بينما يشارك الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو، وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في وقت سابق من اليوم أن مجموعة “بريكس” وجهت دعوة إلى مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح دول كاملة العضوية في المجموعة في يناير المقبل.

