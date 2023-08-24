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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الإماراتي: انضمام البلاد إلى "بريكس" يعد نجاحا لسياستها الدولية

محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن الموافقة على انضمام الإمارات لمجموعة "بريكس" يعد امتدادا لشراكاتها الدولية الإيجابية متعددة الأطراف.

وكتب رئيس الوزراء الإماراتي عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا): "الموافقة على انضمام الإمارات لمجموعة بريكس اليوم يمثل نجاحا لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله".

وأضاف: "كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتدادا لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية إيجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه".

وتابع: "ستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية".

واليوم، أعلنت مجموعة "بريكس" خلال ختام قمتها المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا الموافقة على ضم 6 دول جديدة إلى الكتلة، من ضمنها مصر والإمارات والسعودية.

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