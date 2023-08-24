التشكيل الكامل لمجلس إدارة المصرف المتحد.. «أوزالب» رئيسًا و«القاضي» تنفيذيًا

الخميس 24/أغسطس/2023 - 02:08 م

قررت الجمعية العامة للمصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، تعيين محمد أوزالب رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة المصرف المتحد، وأشرف القاضي رئيسيا تنفيذيا حتى 2026.

وشغل أوزالب منصب الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر منذ أبريل 2010 ، قبل أن يستحوذ بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC على البنك.

ويتكون مجلس إدارة المصرف من محمد أوزالب، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وأشرف القاضي، رئيسا تنفيذيا بالبنك.

ويضم أعضاء مجلس الإدارة كلا من نيفين كشميري، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، واماني شمس، عضو مجلس إدارة، وطارق فهمي عضو مجلس إدارة.

كما يضم عدد من الأعضاء بمجلس الإدارة من رانيا طوبار، ، ومحمد حسام عبد الرحيم، وعمرو بكير، وزكية محسن أبراهيم وأكرم تيناوي.