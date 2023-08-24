جامعة الإسماعيلية الأهلية تحدد موعد امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن تحديد كشوف أسماء الطلاب المتقدمين لامتحان تحديد المستوى من الطلاب العائدين من جامعات روسيا، وأوكرانيا،و السودان التي من المقرر عقدها يوم الأحد 27 أغسطس الجاري.

وأضاف الدكتور عادل حسن أن الامتحان يُعقد بجامعة القاهرة تحديداً بكلية طب القصر العيني في تمام الثامنه صباحاً .

علمًا بأنه تم تحديد كشف أسماء المتقدمين لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والعائدين من جامعات (روسيا الاتحادية، وأوكرانيا والسودان) والذين سيتم عمل اختبار تحديد المستوى لهم.