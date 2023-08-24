ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الإسماعيلية الأهلية تحدد موعد امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن تحديد كشوف أسماء الطلاب المتقدمين لامتحان تحديد المستوى من الطلاب العائدين من جامعات روسيا، وأوكرانيا،و السودان التي من المقرر عقدها يوم الأحد 27 أغسطس الجاري.

وأضاف الدكتور عادل حسن أن الامتحان يُعقد بجامعة القاهرة تحديداً بكلية طب القصر العيني في تمام الثامنه صباحاً .

علمًا بأنه تم تحديد كشف أسماء المتقدمين لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والعائدين من جامعات (روسيا الاتحادية، وأوكرانيا والسودان) والذين سيتم عمل اختبار  تحديد المستوى لهم.

نائب رئيس الجامعة نائب رئيس للطلاب واوكرانيا