بوتين: دول المليار الذهبي يختبئون وراء “حقوق الإنسان” لسرقة موارد الدول النامية

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، بأنها تعمل من أجل مصالحها وليس لصالح الدول، واصفا إيها "دول المليار الذهبي".

وقال خلال كلمته في قمة بريكس بجنوب أفريقيا، إن "هناك دول تسعى إلى تقويض القانون الدولي، وتريد أن تفعل ما بوسعها للحفاظ على النظام العالمي المعهود الذي يفيدهم ولا أحد يري أنهم يستخدمون تلك الأدوات لمصالحهم الخاصة”.

وتابع بوتين: دول المليار الذهبي يحاولون اليوم الاختباء وراء ما يسمي بحقوق الانسان ومحاولة حل المشاكل علي حساب الآخرين، متهما الدول الغربية بمحاولة سرقة موارد الدول النامية ملمحا إلى استخدامها قواعدها الخاصة بدلا من القوانين الدولية كمحاولة لاتباع سياسة استعمار جديدة.